Hrvaški kriminalisti aretirali ministra iz Plenkovićevega kabineta

Hrvaški kriminalisti so po poročanju Jutarnjega lista pridržali najmanj enega ministra iz kabineta predsednika vlade Andreja Plenkovića. Aretirali so ministra za prostor Darka Horvata. Zlorabe sredstev sumijo tudi njegovo nekdanjo pomočnico Ano Mandac. Kot poroča hrvaški portal, ga sumijo zlorabe položaja pri podeljevanju nepovratnih denarnih sredstev za podjetnike. Afera izvira iz časa, ko je bil minister za gospodarstvo v prvi vladi Plenkovića leta 2018.

Hrvaški premier je stopil pred novinarje in v izjavi za javnost povedal, da je o hišni preiskavi pri Horvatu izvedel iz medijev. Po njegovih besedah je za hrvaško vlado »zelo dober in uspešen teden« in od preiskovalcev zahteva, da pojasnijo bliskovito akcijo in zakaj so njene podrobnosti pricurljale v medije. Ob tem je zanikal, da bi se hrvaška vlada znašla v kakršni koli krizi. Če bo Horvat pristal v zaporu, je jasno, da ne more ostati minister, je dejal Plenković.

Po še nepreverjenih informacijah naj bi se v preiskavi znašla tudi nekdanji minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić in podpredsednik hrvaške vlade Boris Milošević.