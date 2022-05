Hrvaški maturanti na fotografiji z učiteljico in nacističnim pozdravom

Učiteljica z industrijsko-obrtniške šole v Slavonskem Brodu je na svoji facebook strani v četrtek zvečer objavila fotografijo maturantov z rokami, dvignjenimi v nacistični pozdrav, danes poročajo hrvaški mediji. Sporno fotografijo in komentarje učiteljice, ki v tem »ne vidi nič spornega«, je obsodilo hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje.

Na fotografiji je ob maturantih, ki imajo na sebi baretke, maskirne hlače in črne majice z napisom »Za norijadu spremni«, tudi učiteljica, ki na šoli poučuje hrvaški jezik.

Pozdrav »Za norijadu spremni« namiguje na pozdrav »Za dom spremni«, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali ustaši.

»V tem ne vidim ničesar spornega. Otrok k temu nisem spodbujala niti otroci ne poznajo teh pozdravov,« je za hrvaški časnik 24sata dejala učiteljica.

Ministrstvo za znanost in izobraževanje je od šole že zahtevalo poročilo o omenjenem incidentu. »V vsakem primeru najostreje obsojamo navedeni primer, ministrstvo pa bo ukrepalo v okviru svojih pristojnosti. Prav tako smo prepričani, da bodo enako storile druge pristojne službe in institucije, na primer šola, državno tožilstvo in policija,« so sporočili z ministrstva. Dodali so, da se spodbujanje k nasilju in sovraštvu kaznuje v skladu z več hrvaškimi zakoni.

Učiteljica je po poročanju hrvaških medijev zelo dejavna na facebooku. Leta 2015 je med drugim napisala tudi: »Za dom spremna! Če komu ni všeč moj pozdrav, mu ni treba biti med mojimi prijatelji.«