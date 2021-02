Hrvaški poslanci potrdili hrvaško izključno gospodarsko cono v Jadranu

Hrvaški parlament je danes razglasil hrvaško izključno gospodarsko cono v Jadranu. Z razglasitvijo je soglašalo vseh 141 poslancev, ki so se udeležili seje v 151-članskem saboru. Cono, s katero bo Hrvaška dobila pravice gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra, bodo uveljavili osem dni po objavi v uradnem listu.



Hrvaški sabor je razpravo o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone sklenil prejšnji mesec, ko so napovedali, da bodo svojo cono uveljavili s 1. februarjem. Prvotni načrt se ni uresničil, ker sabor zaradi nesklepčnosti o tem prejšnji petek ni glasoval. Opozicija je namreč zapustila saborsko sejo pred glasovanjem zaradi prerekanj o načinih financiranja hrvaške gospodarske zbornice (HKG).



Nato je hrvaška vlada na torkovi dopisni seji sprejela nov amandma, s katerim so določili, da bodo cono uveljavili osem dni po tistem, ko bo odločitev sabora objavljena v uradnem listu. V saboru so danes najprej sprejeli vladni amandma, potem pa tudi dokončno razglasili hrvaško izključno gospodarsko cono. Glede na amandma je uveljavitev možno pričakovati sredi februarja.



Čeprav je opozicija podprla razglasitev cone, so nekatere opozicijske stranke, kot so skrajno desni Hrvaški suverenisti, opozorile, da Hrvaška z razglasitvijo svoje izključne gospodarske cone ne bo pridobila ničesar. Menijo, da gre za »zavajanje hrvaške javnosti«, ker bodo italijanske ribiške ladje še zmeraj lahko lovile v hrvaškem morju.



Hrvaška je lani napovedala, da bodo razglasili svojo izključno gospodarsko cono skupaj z Italijo, nato pa bodo stekla pogajanja o razmejitvi. S postopkom razglasitve svojih con so seznanili tudi Slovenijo, ki je sodelovala na srečanjih trilaterale na temo hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu.



Slovenska stran je na tristranskih srečanjih s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranskem morju izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu. Slovenija možnosti razglasitve svoje izključne gospodarske cone v Jadranu nima. To je odločilo tudi arbitražno sodišče, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško.



Razglasitev izključne gospodarske cone predstavlja nadgradnjo hrvaške ekološko-ribolovne cone (ERC), ki jo je sabor sprejel leta 2003. Hrvaška bo s svojo izključno gospodarsko cono dobila ekskluzivne pravice glede gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra.

