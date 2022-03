Hrvaški turizem bo pogrešal Ruse in Ukrajince

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška je bila lani med bolj zaželenimi turističnimi cilji, letos pa so si naši južni sosedi obetali rekordno sezono. Toda poleti Rusov ne bo na Hrvaško. Ukrajincev kot turistov tudi ne. Turistični delavci so staknili glave in zaskrbljeno pogledujejo na vojno območje, navsezadnje se sezona bliža, rezervacij pa je precej manj kot pred letom dni. Koliko bo vojna v Ukrajini vplivala na hrvaški turizem? To je eno od glavnih vprašanj, na katero iščejo odgovore turistični delavci. Strinjajo se, da bo vojna opazno vplivala na turizem. Gostov iz Rusije in Ukrajine ne bo, kako bodo nepredvidljive razmere vplivale na odločitve turistov iz drugih držav, si za zdaj ni upal napovedati nihče.