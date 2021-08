Hrvati in Italijani si močno prizadevajo za pouk v šolah

Brez mask med poukom, na daljavo le izjemoma

Lansko šolsko leto se je na Hrvaškem začelo v znamenju strogih epidemioloških ukrepov. FOTO: Denis Lovrovic/Afp

V novem šolskem letu mogoče cepljenje otrok

Italijani žugajo s suspenzom

V Italiji bodo otroci, starejši od šest let, še naprej morali uporabljati maske v šolah. FOTO: Marzio Toniolo Reuters

Vrnitev vseh učencev v šole z začetkom novega šolskega leta je glavni cilj hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje, ki pripravlja načrt organizacije pouka. Kot poroča STA, južni sosedje obenem načrtujejo začetek prostovoljnega cepljenja otrok v nekaterih šolah. Medtem je italijanski minister za izobraževanjenapovedal, da bodo učitelji morali predložiti covidno oziroma zeleno potrdilo. Če ga ne bodo imeli, jim grozi suspenz, poročajo tuje tiskovne agencije.Novo šolsko leto se bo na Hrvaškem začelo 6. septembra. Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje pripravlja okvirna priporočila za vnovični pouk vseh otrok v šolah. Med drugim naj bi zmanjšali število lokacij, kjer bodo otroci morali nositi maske, poroča današnji Jutarnji list.Najmlajšim učencem, tistim v nižjih razrednih osnovne šole, tudi v novem šolskem letu ne bo treba nositi mask med poukom, tako kot jim jih ni bilo treba v prejšnjem šolskem letu. Možno je, da v razredih med poukom mask ne bo treba nositi niti večini starejših učencev in dijakov, bodo pa obvezne na šolskih hodnikih. Bodo pa otroci morali še naprej nositi maske v javnem prevozu, še navaja časnik.Šolam bodo priporočili, naj spet uvedejo dopolnilni in dodatni pouk ter priprave za tekmovanja otrok, ko bo to možno glede na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev nujnih epidemioloških ukrepov. S pristojnega ministrstva so sporočili, da bodo končna priporočila objavili tik pred začetkom šolskega leta v skladu s takratnimi epidemiološkimi razmerami v državi. Pričakujejo, da bodo pouk na daljavo morali izvajati izjemoma za posamezne razrede in šole, ne pa na nacionalni ravni.Na Hrvaškem je cepljenih nekaj več kot polovica zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah. Namestnica direktorja hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ)je v nedeljo potrdila, da bodo z začetkom novega šolskega leta začeli tudi organizirano cepiti otroke v nekaterih šolah.Kot je pojasnila, bo cepljenje prostovoljno. Večinoma bodo k cepljenju pozvali dijake zadnjih letnikov v srednjih šolah ter dijake v zdravstvenih in gostinskih šolah, ki tudi med šolsko prakso prihajajo v stik s številnimi ljudmi, je dejala.Tudi italijanske oblasti si prizadevajo, da bi se septembra pouk začel v šolah. Minister za izobraževanje Patrizio Bianchi je tako napovedal, da bodo učitelji morali predložiti covidno oziroma zeleno potrdilo. Če ga ne bodo imeli, jim grozi suspenz, poročajo tuje tiskovne agencije.»Pripravljamo se na to, da bodo otroci in mladi znova šli v šole. Vendar pa bo to mogoče samo ob sodelovanju vseh,« je včeraj izpostavil minister in pojasnil: »Kar se tiče osebja in učiteljev, imamo jasna pravila. Vsakdo, ki bo imel zeleno potrdilo, bo septembra ob začetku šole lahko prisoten, medtem ko bo vsakdo, ki ga ne bo imel, suspendiran.«Zavrnil je navedbe, da je covidno potrdilo, s katerim Italijani dokazujejo, da so covid-19 preboleli, da so bili proti tej bolezni cepljeni ali pa da so testirani na novi koronavirus, »kazenski ukrep«.Glede uporabe mask v šolah je povedal, da jih bodo morali otroci, starejši od šest let, še naprej nositi. Povedal je še, da mladim zaupa glede cepljenja proti covidu-19. Pojasnil je, da je cepljenih več kot 60 odstotkov mladostnikov, starih od 16 do 19 let.V Italiji bodo sicer 1. septembra zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Od tedaj bo potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu obvezno za vstop na letalo, hitri vlak, avtobus in trajekt, še navaja STA.