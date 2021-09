Ida zahtevala štiri smrtne žrtve, brez elektrike milijon gospodinjstev

Oblasti se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev v prihodnjih dneh še povečalo. FOTO: Leah Millis/Reuters



Prebivalci brez elektrike lahko tudi več tednov

Po orkanu Ida, ki je v nedeljo dosegel obalo Louisiane in nato oslabel v tropsko nevihto, so oblasti V New Orleansu uvedle policijsko uro. Mesto je še vedno skoraj popolnoma brez elektrike. Županja New Orleansaje v torek na twitterju sporočila, da je podpisala izvršni ukaz o uvedbi policijske ure, ki v mestu velja med 20. in 6. uro. Policija je sporočila, da je bilo v mestu več incidentov ropanja, poroča BBC.V Louisiani in Mississippiju so v torek ocenjevali škodo, ki jo je povzročil močan orkan. Poplavne vode so se namreč začele umikati in pri tem razkrile celoten obseg škode. Število smrtnih žrtev, ki jih je terjalo neurje, se se je povzpelo na štiri. Dva človeka sta umrla, ko se je v Mississippiju porušila cesta, pri čemer je bilo poškodovanih še deset oseb, tri so v kritičnem stanju. Oblasti se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev v prihodnjih dneh še povečalo.Brez elektrike je zaradi orkana ostalo več kot milijon gospodinjstev v Louisiani. Lokalni ponudnik električne energije Entergy je članom mestnega sveta New Orleansa v torek zjutraj zagotovil, da bi lahko električno energijo na določenih območjih ponovno vzpostavili že danes. Drugod bi lahko prebivalci brez električne energije ostali tedne, opozarjajo energetska podjetja.Električno energijo poskušajo pristojne službe najprej zagotoviti bolnišnicam in centrom za obdelavo odplak in čiščenje vode. Predstavniki lokalnih oblasti so evakuirane prebivalce pozvali, naj se še ne vračajo domov.