Indonezijska vojska išče podmornico s 53 mornarji

FOTO: AFP

Indonezijska vojska je sporočila, da poteka iskalna akcija podmornice s 53 člani posadke, potem ko so med vojaško vajo pred otokom Bali izgubili stik s plovilom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Načelnik generalštaba indonezijske vojskeje za AFP dejal, da je vojska na območje severno od otoka Bali poslala več vojaških ladij, ki iščejo podmornico. Za pomoč pri iskanju so zaprosili tudi sosednji Singapur in Avstralijo.Kot je dodal, je na podmornici, o kateri ocenjujejo, da se nahaja na globini 700 metrov, 53 članov posadke.»Stik s 43 let staro 1300-tonsko podmornico, ki so jo izdelali v Nemčiji, so izgubili danes zjutraj. Poznamo območje, vendar je precej globoko,« je dejal.Indonezijska vojska, ki poskuša v zadnjih letih posodobiti vojaško opremo, ima v svoji floti pet podmornic, ki so bile izdelane v Nemčiji in Južni Koreji.