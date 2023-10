Intenzivna diplomacija na Bližnjem vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Nemški kancler Olaf Scholz se je danes mudil na obisku v Izraelu, da bi poudaril neomajno solidarnost in podporo Nemčije Izraelcem. Med obiskom je med drugim poudaril, da je nujno potrebno preprečiti razširitev konflikta na regijo in pri tem pred vpletanjem še posebej opozoril Hisbolah in Iran. Iz Izraela je kancler odpotoval na obisk v Egipt, kjer bo iskal rešitev za humanitarno oskrbo prebivalcev Gaze.