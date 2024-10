Španski kralj Felipe VI. opozoril, da izrednih razmer še vedno ni konec

Na vzhodu Španije se po katastrofalnih poplavah nadaljuje iskanje morebitnih žrtev in pogrešanih, poteka tudi odpravljanje posledic in čiščenje. Uradno število smrtnih žrtev po zadnjih podatkih znaša 95, vendar bi lahko še naraslo, opozarjajo oblasti. Španski premier Pedro Sanchez je danes obiskal v ujmi hudo prizadeto Valencio.

Španijo so v torek in sredo prizadele katastrofalne poplave, gre za najbolj smrtonosno naravno nesrečo v tej državi v zadnjih desetletjih. Po trenutnih podatkih so zahtevale 95 življenj, od tega 92 v regiji Valencia, dve v Kastilji-La Manchi in eno v Andaluziji.

Meteorologi so sporočili, da je v delih Valencie v torek v osmih urah padla letna količina dežja. FOTO: Eva Manez/Reuters

Oblasti pričakujejo, da bo končno število žrtev višje, saj je še veliko ljudi pogrešanih, je v sredo dejal minister za teritorialno politiko Angel Victor Torres, pristojen za odnose med vlado in regionalnimi oblastmi.

Reševalci, gasilci in policisti medtem danes ob pomoči približno 1000 pripadnikov španskih oboroženih sil nadaljujejo z iskanjem pogrešanih, poteka tudi čiščenje in odpravljanje posledic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Reševalci se med drugim danes soočajo z zahtevnim iskanjem preživelih v zapuščenih avtomobilih. Španski minister za promet je, kot piše Guardian, povedal, da so telesa umrlih še vedno verjetno ujeta v vozilih.

FOTO: Susana Vera/Reuters

Ali je španski sistem opozarjanja zatajil?

Za danes je napovedano še več močnih padavin za Valencio, pa tudi za druge predele na severovzhodni obali. Opozorilo pred vremenom ostaja v veljavi, meteorologi opozarjajo ekipe na previdnost, piše Guardian. Državna meteorološka agencija AEMET je izdala najvišje stopnje opozorila za provinco Castellon. Še bolj severno, v regiji Katalonija, je bilo izdano oranžno opozorilo za mesto Tarragona.

Kot danes pišejo tuji mediji, pa se postavlja vprašanje, če je zatajil španski sistem za opozarjanje v Valencii.

Nacionalna meteorološka agencija AEMET je namreč v torek zjutraj izdala rdeče opozorilo za regijo Valencia, razmere pa so se čez dan poslabševale. Vendar pa je bilo, kot danes pišejo tuji mediji, zelo pozno vzpostavljeno telo, zadolženo za koordinacijo reševalnih oz. urgentnih služb. Obvestilo civilne zaščite, ki je prebivalce sredozemskega obalnega mesta Valencia svetovalo, da ostanejo doma, je bilo izdano šele po 20. uri.

Meteorologi so sporočili, da je v delih Valencie v torek v osmih urah padla letna količina dežja.

»Alarm so sprožili, ko je bila voda že tukaj. Tedaj mi ne bi bilo več treba povedati, da prihaja poplava,« je jezno povedal Julian Ormeno, 66-letni upokojenec iz predmestja Valencie, Sedavi. »Nihče ni prevzel odgovornosti,« je, kot navaja Guardian, povedal za AFP.

Ob tem, da vremenoslovci že prej izdajajo opozorila, bi se lahko takšni tragediji povsem izognili, če bi se ljudi pravočasno umaknilo iz nevarnih območij, je povedala Hannah Cloke, profesorica hidrologije na Univerzi v Readingu.

Hudo opustošenje nakazuje, da je opozorilni sistem v Valencii zatajil, je povedala. »Ljudje preprosto ne vedo, kaj naj storijo, ko se soočijo s poplavo ali ko slišijo tovrstna opozorila.«

»Ob takih napovedanih vremenskih pojavih ne bi smelo prihajati do smrti, zlasti v državah, ki imajo sredstva za boljše ukrepanje,« je dodala Liz Stephens, profesorica tveganj in odpornosti na podnebne spremembe na Univerzi v Readingu.

»Pred nami je še dolga pot, da se pripravimo na tovrstne dogodke in še hujše, ki bodo v prihodnje.«

Tridnevno žalovanje

Po celotni Španiji od danes poteka tudi tridnevno žalovanje za žrtvami, premier Pedro Sanchez je obiskal mesto Valencia. »Prosim, ostanite doma in upoštevajte pozive reševalnih služb. Trenutno je najpomembneje rešiti čim več življenj,« je dejal v nagovoru prebivalcem.

Tudi španski kralj Felipe VI. je opozoril, da izrednih razmer še vedno ni konec, medtem ko je španska nacionalna vremenska služba AEMET danes za več delov regije Valencija znova razglasila najvišjo stopnjo ogroženosti zaradi močnega dežja.

Kraji v okolici Valencie so namreč bili med najhuje prizadetimi, ponekod je v le nekaj urah padla letna povprečna količina padavin. Obilno deževje je povzročilo hude poplave: ulice in ceste v številnih mestih in vaseh so se spremenile v deroče reke, ki so odnašale vse pred seboj.

Utiel. FOTO: Susana Vera/Reuters

Reševalne službe so v regiji Valencia v sredo rešile okrog 270 ljudi, številne pa še vedno pogrešajo. Več krajev je bilo davi še vedno brez elektrike in pitne vode, zaprte ostajajo številne ceste in železnice, oviran je letalski promet.

Pomoč je Španiji že ponudilo več držav in organizacij, tudi Slovenska karitas, ki začenja akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim.

Cartama, blizu Malage. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Pomoč je ponudila tudi Evropska unija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo poudarila, da »ne gre le za nacionalno tragedijo, temveč evropsko, ki potrebuje tudi evropski odziv«. Danes je na omrežju X sporočila še, da so zastave pred poslopji EU v Bruslju iz solidarnosti s prizadetimi v Španiji spuščene na pol droga.