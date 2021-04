Invazija dezinformacij proti EU

V nadaljevanju preberite:

Kitajska in Rusija intenzivno uporabljata vprašanje cepiv za širjenje dvomov o EU in celotnemu Zahodu. Uporabljata medijev pod državnim nadzorom in socialna omrežja za dezinformacije. Rusija ponuja državam majhne količine sputnika za ­propagando. Kitajska si prizadeva za pozitivno podobo na Balkanu.