Iranski režim očitno izgublja potrpljenje

Od smrti 22-letnega kurdskega dekleta Jine (Mahse) Amini, ki so jo na postaji podzemne železnice v Teheranu zaradi napačnega nošenja naglavne rute aretirali pripadniki iranske moralne policije, potem pa jo v priporu nasilno zasliševali, je minilo devet tednov. Ravno toliko časa v Iranu – in tudi marsikje drugje po svetu – trajajo protesti proti režimu teokratskih starcev, ki so si prisvojili tako državo kot ljudi.