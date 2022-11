Iskanje konsenza v razglašenem Višegradu

V nadaljevanju preberite:

Sodelovanje v okviru višegrajske skupine je okrnilo pomanjkanje enotnih stališč o vrsti pomembnih vprašanj, od vojne v Ukrajini do vladavine prava. Toda predsedniki vlad Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske so s prvim srečanjem po marcu poskušali dokazati, da povezovanje med njihovimi državami še ni izgubilo smisla.