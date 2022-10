Iskanje ravnotežja v vse bolj negotovem svetu

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni denarni sklad (IMF) znižuje napoved svetovne gospodarske rasti, ekonomisti, podjetniki in običajni zemljani pa ne potrebujejo posebnih opozoril. Mnogi na svojih žepih čutijo visoko inflacijo, vojna v Ukrajini ogroža preskrbo z energijo in hrano, močni dolar sili druge države k višanju obresti, vlade kopičijo dolgove, dogajajo se podnebne katastrofe. Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka vidita možnost izboljšanja, a le z usklajenim in premišljenim ukrepanjem vseh.