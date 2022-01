Islamska država napadla Kurde v Siriji

Na severovzhodu Sirije že tretji dan potekajo spopadi med skrajno skupino Islamska država (IS) in kurdskimi varnostnimi silami. Nasilje, ki se je razplamtelo po napadu IS na tamkajšnji zapor, je doslej terjalo najmanj 78 življenj, kurdske sile pa so še vedno na lovu za pobeglimi zaporniki - pripadniki IS, poročajo tuje tiskovne agencije.

»V nasilju je bilo ubitih najmanj 28 pripadnikov kurdskih varnostnih sil, pet civilistov in 45 pripadnikov IS,« je dejal vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

IS je v četrtek zvečer izvedla napad na zapor, v katerem je po podatkih observatorija zaprtih približno 3500 članov te džihadistične skupine, vključno z nekaterimi njenimi voditelji. IS je v izjavi, ki jo je objavila njena tiskovna agencija Amaq, dejala, da je bil napad na zapor namenjen osvoboditvi zapornikov.

Napad IS na zapor Gvajran je eden najhujših, odkar je bil kalifat v Siriji pred skoraj tremi leti razglašen za poraženega. Varnostne sile so po navedbah observatorija uspešno ujele približno 130 pobeglih zapornikov, še vedno pa na prostosti ostaja na ducate pobeglih militantov IS.

»Izjemne razmere se nadaljujejo v zaporu in okolici,« je dejal tiskovni predstavnik pretežno kurdskih Sirskih demokratičnih sil (SDF) Farhad Shami. Dodal je, da so letala koalicije pod vodstvom ZDA danes napadla skrivališče Islamske države v bližini zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vojna v Siriji je od leta 2011 zahtevala skoraj pol milijona življenj in sprožila največje razseljevanje in beg prebivalcev zaradi konflikta po drugi svetovni vojni.