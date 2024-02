Istrske »favele« slovenskih lastnikov bodo rušili

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška je do leta 2018 omogočila legalizacijo nekaterih objektov, postavljenih na črno. Ta korak je spodbudil val gradnje poceni objektov z upanjem na novi krog legalizacij. Mesto Umag ocenjuje, da gre za prave favele in da so črnograditelji večinoma Slovenci. Sogovorniki opozarjajo, da legalizacije objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih niso več možne in da bodo nelegalne objekte porušili.