Italija ni opravila svoje dolžnosti pri reševanju življenj migrantov

Pri UNHCR se bojijo, da se bo število beguncev proti Evropi znova povečalo. Fotografija je simbolična. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Italija je problem prevalila na Malto

Enajstega oktobra 2013 se je v Sredozemskem morju potopila manjša ladja z okrog štiristotimi nezakonitimi prebežniki, večinoma iz Sirije. Kljub klicem na pomoč se italijanske pristojne službe takrat niso odzvale in niso organizirale reševalne akcije, zato je utonilo dvesto ljudi. Svojci umrlih so sprožili postopek pred odborom za človekove pravice pri Združenih narodih in ta je včeraj razsodil, da Italija ni opravila svoje dolžnosti, ker ni poskušala reševati človeških življenj, poroča The Guardian.Ladja je izplula iz Libije in bila namenjena proti Italiji, a na odprtem morju so nanjo streljali z druge ladje, zato se je začela potapljati. Kot rečeno, Italijani na klice na pomoč z ladje niso odgovorili, ampak so z zamudo o zadevi obvestili malteško obalno stražo. Zaradi oddaljenosti je malteška reševalna ladja na kraj dogajanja prispela šele po petih urah, ko se je ladja z migranti že potopila in jih je polovico že utonilo.»Če bi Italija nemudoma reagirala na klice na pomoč in bi poslala tja svoje ladje, bi te prispele do potapljajoče se ladje v dveh urah. Incident se je sicer res zgodil v mednarodnih vodah na območju, ki ga je takrat s svojo reševalno službo formalno pokrivala Malta, toda ladja je bila veliko bliže italijanski obali in njenim reševalnim ladjam,« je dejala članica odbora. V odboru pravijo, da bi Italija po mednarodnem pravu morala zavarovati življenja tistih, ki se znajdejo v stiski na morju, in bi morala podpreti reševalno akcijo. Zato je odbor Italijo pozval, naj sproži preiskavo in kaznuje odgovorne.Razsodba odbora je prišla v javnost ravno v času, ko Visoki komisariat za begunce pri Združenih narodih (UNHCR) članice prosi za dodatnih sto milijonov ameriških dolarjev za pomoč in zaščito beguncev na migracijskih poteh proti Evropi. Pričakujejo namreč rast števila beguncev zaradi naraščajočega nasilja v afriškem Sahelu in zaradi razseljevanja ljudi z območij spopadov v Etiopiji. UNHCR namerava denar porabiti za podporo in zaščito beguncev in za njihovo seznanjanje z vsemi nevarnostmi bega proti Evropi, države ob begunskih poteh pa poziva, naj zagotovijo legalno in varno pot.