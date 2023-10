Italijanski senat bo obravnaval novelo zakona o dnevu spomina na fojbe

Italijanski senat bo danes obravnaval novelo zakona o dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni vojni, ki ga v Italiji zaznamujejo 10. februarja. S spremembami zakona iz leta 2004 naj bi med mladimi Italijani razširili vedenje o povojnih pobojih in izseljevanju.

Tako kot v zakonu iz leta 2004 tudi v noveli ni širšega zgodovinskega konteksta, ki je privedel do pobojev in eksodusa. Fašizem tako ni omenjen, prav tako ne Slovenci in Hrvati.

Sredstva tudi za lajšanje medkulturnega dialoga

Glede na predlagane spremembe zakonodaje naj bi Italija namenila pol milijona evrov za študentski umetniški natečaj na temo dneva spomina in financiranje štirih obmejnih organizacij, ki ohranjajo spomin na fojbe in eksodus. Še milijon evrov je predvidenih za dijaške ekskurzije v kraje, kjer so fojbe, ter od koder so bili pregnanci. Sredstva naj bi bila namenjena tudi lajšanju medkulturnega dialoga v zvezi s trpljenjem pregnancev iz Istre, Kvarnerja in Dalmacije.

Po obravnavi v senatu bo novelo zakona obravnaval še spodnji dom parlamenta v Rimu, poslanska zbornica.

Za odmevnejše zaznamovanje dneva spomina naj bi poskrbel tudi poseben koordinacijski odbor, ki ga je 6. septembra z odlokom ustanovila italijanska vlada.

Odbor bo, kot piše na spletni strani vlade v Rimu, odgovoren za učinkovito in usklajeno načrtovanje pobud in slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe med združenji, državno upravo in akterji civilne družbe. Usklajeval naj bi tudi pobude za ovrednotenje prispevka Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije k družbenemu in kulturnemu razvoju vzhodnega Jadrana ter za ohranjanje tradicije istrskih in dalmatinskih skupnosti v Italiji in tujini.

V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februarja – v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba – zaznamujejo od leta 2005.