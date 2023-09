Bazoviški junaki so le moralno rehabilitirani

V nadaljevanju preberite:

Danes ob 6.43 se bodo ob spomeniku v Bazovici s tradicionalnim recitalom spomnili na štiri domoljube, ki so natanko pred 93 leti padli pod streli fašistične oblasti. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Alojz Valenčič in Zvonimir Miloš so bili člani Borbe, ilegalne organizacije slovenske in hrvaške mladine v Julijski krajini in Istri. Obsojeni so bili kot teroristi in sodba velja še danes, čeprav sta se njihovemu spominu pred tremi leti poklonila predsednika Slovenije in Italije.

Bazoviški junaki so bili obsojeni na procesu pred posebnim fašističnim sodiščem za zaščito države, ki je znan kot prvi tržaški proces, in je trajal od prvega do petega septembra 1930. Borili so se proti fašistični raznarodovalni politiki, dokler jih niso prijeli zaradi bombnega napada na uredništvo tržaškega fašističnega časopisa, v katerem je bil nehote ubit eden od novinarjev.

Za rehabilitacijo mladih domoljubov si že več let prizadevajo predvsem Slovenci v Italiji. V Narodni in študijski knjižnici (NŠK) v Trstu deluje tudi odbor za proslavo bazoviških junakov. Marko Bidovec, pranečak Ferda Bidovca, pa je ustanovil fundacijo, ki zbira sredstva za začetek sodnega postopka, s katerim bi fašistično sodbo izničili.

Kako na pomen in odmev na obletnico bazoviških žrtev gledajo v obeh krovnih organizacijah Slovencev v Italiji? Kaj je prinesel poklon predsednikov Slovenije in Italije spominu mladih domoljubov? Zakaj v Italiji ni politične volje za njihovo rehabilitacijo ?