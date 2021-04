Iz enega zapora v drugega

V nadaljevanju preberite:

Po mednarodnih pozivih znanih osebnosti, grožnjah s sankcijami in prošnjah najožjih družinskih članov so danes ruske oblasti sporočile, da bodo zaprtega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki se je po gladovni stavki znašel na robu smrti, premestile v zaporniško bolnišnico. Kljub preganjanju sodelavcev in ostrim opozorilom policije bodo v sredo njegovi privrženci po Rusiji pripravili protestne shode.