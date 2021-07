Iz Moskve s homofobično ljubeznijo

V nadaljevanju preberite:

»Ta zakonodaja je sramota,« je danes predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen označila zakon o prepovedi širjenja propagande o »netradicionalnih spolnih zvezah« med mladoletnimi, ki bo jutri začel veljati na Madžarskem. Analitiki ugotavljajo, da se je pri pisanju zakona Budimpešta zgledovala po Moskvi.



Duh zakona je zavel po državi, še preden je bil akt potrjen v parlamentu. Pred kratkim je Elke, največja javna univerza na Madžarskem, na instagramu objavila obrazložitev tega, kaj sploh je skupnost LGBT+ in kdo se umešča vanjo. Aktivisti madžarske podružnice ultrakonservativne katoliške organizacije CitizenGo so takoj zagnali vik in krik. Njihovo peticijo je podprlo le okoli 150 podpisnikov, a to je bilo dovolj, da je vodstvo univerze klonilo in umaknilo sporni zapis.