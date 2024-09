V nadaljevanju preberite:

V Washingtonu doslej niso hoteli ugoditi ukrajinskim prošnjam za uporabo ameriških raket za napade na Rusijo, ker so se bali, da bo to privedlo do nepredvidljivega zaostrovanja razmer. Zadnje izjave iz Moskve pričajo, da njihovi strahovi nemara niso bili iz trte izviti.