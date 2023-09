Iz sprejemnega centra na Siciliji odšlo najmanj sto prebežnikov

V sprejemnem centru za migrante v Porto Empedoclu na jugu Sicilije, kamor so pred dnevi z otoka Lampedusa premestili večje število migrantov, danes zaradi prenatrpanosti vlada kaos. Najmanj sto prebežnikov je samovoljno zapustilo center. Italijanska vlada medtem v Rimu razpravlja o nadaljnjih ukrepih pri soočanju z migracijsko krizo.

Najmanj sto migrantov je preplezalo ograjo sprejemnega centra, kjer biva domnevno več kot tisoč ljudi, in ga zapustilo, pri čemer je bil ranjen najmanj en policist, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Center v Porto Empedoclu je sicer prehodne narave. Od tem naj bi migrante premestili v centre v drugih delih Italije, vendar so nastale zamude zaradi težav s prevozom.

Deček v pristanišču na otoku Lampedusa. FOTO: Zakaria Abdelkafi/AFP

Prebežnike, ki so center samovoljno zapustili, zdaj išče policija. Župan Porto Empedocla Calogero Martello je bil do razmer v centru kritičen ter jih označil za nevzdržne in nečloveške. »Niso pobegnili, da bi šli v druge kraje, ampak da bi poiskali hrano in pijačo,« je povedal za italijanski novičarski portal RaiNews in zahteval pomoč vlade.

Lampeduso, kjer so zaradi migracijskega vala razglasili izredne razmere, sta v nedeljo obiskali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in italijanska premierka Giorgia Meloni. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Dodal je, da skupine migrantov, ki se sprehajajo po mestu, vzbujajo strah med lokalnimi prebivalci. Prenatrpan sprejemni center varuje menda le okoli 20 policistov, navaja Ansa.

Prebežniki čakajo na registracijske dokumente italijanskega Rdečega križa pred zbirnim centrom na otoku Lampedusa. FOTO: Zakaria Abdelkafi/AFP

Italijanska vlada se medtem sestaja v Rimu in razpravlja o razmerah na sredozemskem otoku Lampedusa, kamor je prejšnji teden prispelo več kot osem tisoč migrantov, kar je več, kot je prebivalcev otoka. Več tisoč migrantov so nato prepeljali na Sicilijo, med drugim v center v Porto Empedoclu, in druge dele Italije.

Lampeduso, kjer so zaradi migracijskega vala razglasili izredne razmere, sta v nedeljo obiskali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in italijanska premierka Giorgia Meloni. Von der Leynova je Italiji zagotovila podporo EU in predstavila akcijski načrt za reševanje krize.