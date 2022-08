14.03 Rusija stopnjuje napade na vzhodu Ukrajine

Rusija še naprej krepi ofenzivo na vzhodu Ukrajine, a v Kijevu zatrjujejo, da se ukrajinske sile močno in uspešno upirajo, poročajo tuje tiskovne agencije. Še vedno je napeto tudi okoli nuklearke v Zaporožju na jugu države, kjer Rusija po lastnih navedbah po nedavnem obstreljevanju namešča sisteme zračne obrambe. O silovitih spopadih danes poročajo v mestih ob fronti blizu mesta Doneck na vzhodu Ukrajine, poroča tiskovna agencija Reuters na spletni strani. Po trditvah ukrajinskih predstavnikov ruske sile v prizadevanjih, da bi prevzele nadzor nad regijo Donbas, izvajajo serije napadov, tudi iz zraka. Ukrajinska vojska trdi, da je odbila kopenske napade v smeri mest Bahmut in Avdijivka ter porazila ruske izvidniške enote, med drugim blizu Bahmuta.

Ruska stran razmere na terenu ocenjuje drugače. Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je tako sporočil, da so sile pod njegovim vodstvom zajele tovarno na južnem obrobju mesta Soledar. Ruske sile so po lastnih navedbah tudi vdrle v vas Piski, obdano z barikadami, ruski mediji pa poročajo, da so pripadniki skupine Wagner vdrli na območje blizu mesta Bahmut. Rusija si prizadeva, da bi prevzela popoln nadzor nad Donbasom, predstavniki samooklicanih proruskih oblasti v več zasedenih delih Ukrajine pa po lastnih navedbah načrtujejo referendume glede priključitve Rusiji, še poroča Reuters.

14.01 Zelenski Zahod pozval k popolni prepovedi potovanj za Ruse

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Zahod pozval, naj Rusom prepove potovanja, s čimer želi spodbuditi zaveznike k še večjemu pritisku na ruskega predsednika Vladimirja Putina. Pozivu se je po poročanju spletnega medija Politico pridružila finska premierka Sanna Marin, vizume za Ruse pa bi ukinila tudi estonska premierka Kaja Kallas. V intervjuju za ameriški dnevnik Washington Post je Zelenski obstoječe sankcije proti Rusiji označil za šibke v primerjavi s sporočilom, ki bi ga Moskvi poslali s prepovedjo potovanj in popolnim embargom na ruske energente. »Najpomembnejše sankcije so zaprtje meja – ker Rusi jemljejo zemljo nekomu drugemu,« je dejal ukrajinski predsednik in dodal, da »bi morali Rusi živeti v svojem svetu, dokler ne spremenijo svoje filozofije«.

Po mnenju Zelenskega bi morali vsi Rusi prevzeti del krivde za Putinovo vojno. »Rekli bodo, 'ta vojna nima nobene zveze z nami, celotno prebivalstvo ne more biti odgovorno, kajne?' Lahko je. Prebivalstvo je izbralo to vlado in se z njo ne bori, se z njo ne prepira, ne kriči nanjo,« je dejal Zelenski. V Moskvi so se na poziv Zelenskega odzvali z besedami, da je »iracionalnost razmišljanja v tem primeru presegla vse meje« in da je potezo »mogoče razumeti le izjemno negativno«. »Vsak poskus izolacije Rusov ali Rusije je proces, ki nima perspektive,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

13.14 Iz Ukrajine izpluli še dve ladji z žitom

Iz ukrajinskega pristanišča Črnomorsk sta danes izpluli še dve tovorni ladji z ukrajinskim žitom, kar vzbuja upanje, da se počasi umirja svetovna prehranska kriza, ki jo je povzročil ruski napad na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ladji po varnem koridorju v Črnem morju prevažata skupno več kot 70.000 ton žita, je pri tem sporočilo ukrajinsko ministrstvo za infrastrukturo.

V Turčijo je z ladjo Rahmi Yaggi namenjene okoli 5300 ton sončnične moke, ladja Ocean Lion pa prevaža skoraj 65.000 ton koruze, namenjene v Južno Korejo. Odkar sta Rusija in Ukrajina ob posredovanju Turčije in Združenih narodov 22. julija dosegli dogovor o sprostitvi izvoza ukrajinskega žita, je iz Ukrajine izplulo že dvanajst ladij z več kot 380.000 tonami tovora.

Pošiljke veljajo za bistvene za stabilizacijo cen žita na svetovnih trgih zaradi strahu pred lakoto na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Združeni narodi in Turčija pomagajo pri usklajevanju varnosti izvoza in spremljajo pošiljke, da bi se prepričali, da z ladjami ne tihotapijo orožja na vojno območje.