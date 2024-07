Izkopavanje in zakopavanje bojnih sekir

V nadaljevanju preberite:

Odkar se je pred 49 leti in pol končala vietnamska vojna, so bila ameriška vojaška oporišča na Japonskem prej varuhi miru v azijskem Pacifiku kot členi verige, s katero se obkoli morebitnega sovražnika. Ta oporišča so bila točke, s katerimi je najmočnejša država na svetu kazala vojaško moč, a brez dejanske vizije oboroženih spopadov, ki bi lahko izbruhnili blizu 8000 kilometrov daleč od ZDA. V nedeljo se je to spremenilo.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je objavil ustanovitev novega vojnega poveljstva, pod katerim bodo od zdaj zbrane vse ameriške čete na Japonskem.