Kitajska je prepričana, da je Trump že zmagovalec

V nadaljevanju preberite:

Zanimanje Kitajcev za predvolilno dramo v ZDA se je pokazalo že s tem, da je imel ključnik »Bidnov umik« do včeraj opoldne 370 milijonov ogledov. Hkrati je imel ključnik »Kamala Harris izreka priznanje Bidnu« 57 milijonov ogledov. Na kratko povedano: na Kitajskem so ameriške volitve veliko bolj vroča tema od, denimo, tretjega plenuma centralnega komiteja Komunistične partije, ki je potekal prejšnji teden. Spletna anketa, ki so jo izvedli včeraj, je pokazala, da je trenutno 80 odstotkov uporabnikov weiboja, kitajske različice družbenega omrežja x, prepričanih, da se bo Trump vrnil v Belo hišo.