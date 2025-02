Izrael dopušča možnost podaljšanja krhega premirja v Gazi

Nekaj dni pred iztekom prve faze premirja v Gazi, sklenjenega prejšnji mesec, ni jasno, ali se bosta Izrael in gibanje Hamas uspela s pravočasno vrnitvijo za pogajalsko mizo izogniti novemu izbruhu nasilja v razdejani palestinski enklavi. Napetost dodatno povečuje spor okoli Hamasovega ravnanja z izraelskimi talci, zaradi česar je Izrael konec prejšnjega tedna odložil predvideno izpustitev večje skupine palestinskih zapornikov.

Krhko premirje med Izraelom in Hamasom se po mesecu dni približuje pomembnemu mejniku – v soboto se bo iztekla prva faza dogovora, v okviru katere je palestinsko gibanje začelo postopno izpuščati izraelske in tuje talce, ki jih je zajelo med sedmooktobrskim napadom leta 2023, in sicer v zameno za stotine Palestincev, zaprtih v Izraelu.

Prvi fazi dogovora naj bi sledila druga, a o podrobnostih se morata sprti strani še dogovoriti. Ob odsotnosti kakršnega koli napredka v pogajanjih je Izrael signaliziral pripravljenost za podaljšanje premirja pod dosedanjimi pogoji. »O tem ni bilo posebnega dogovora, a morda ta možnost obstaja,« je namestnico izraelskega zunanjega ministra Šaren Haskel citiral Reuters.

Vsako podaljšanje trenutne prekinitve ognja bo po njenih besedah odvisno od varne vrnitve preostalih izraelskih talcev. Hamas je med sedmooktobrskim napadom na judovsko državo zajel 251 izraelskih in tujih državljanov. Za polovico od 63 talcev, ki jih palestinsko gibanje še vedno zadržuje na območju Gaze, se predvideva, da niso več živi.

Sporno ravnanje s talci

Vrnitev za pogajalsko mizo in začetek pogovorov o koncu vojne oziroma popolnem izraelskem umiku iz Gaze ovirajo predvsem globoko nezaupanje med sprtima stranema, kot tudi obojestranske obtožbe o kršitvah premirja. Napredek je v zadnjih dneh dodatno otežil spor zaradi Hamasovega ravnanja s talci, ki jih palestinsko gibanje po mnenju izraelskih oblasti izkorišča v propagandne namene. Izraelu se je zamerilo predvsem javno razkazovanje in paradiranje talcev pred množicami Hamasovih privržencev.

Napredek v pogajanjih je v zadnjih dneh dodatno otežil spor zaradi Hamasovega ravnanja s talci, ki jih palestinsko gibanje po mnenju izraelskih oblasti izkorišča v propagandne namene. FOTO: Bashar Taleb/Afp

Shod v spomin na Odeda Lifšica, enega od talcev, ubitih v Hamasovem ujetništvu. FOTO: Ilan Rosenberg/Reuters

Podobne obrede je palestinsko gibanje prejšnji teden izvedlo tudi ob predaji krst s posmrtnimi ostankiinter njenih dveh otrok, zaradi česar se je vladav soboto odločila, da ne bo izpustila več kot 600 palestinskih zapornikov, ki bi jih morala v skladu z zavezami iz premirja izmenjati za štiri pokojne talce. Izraelske oblasti so nakazale, da bodo svoj del dogovora izpolnile šele, ko Hamas preneha izvajati sporne obrede. Rok za izpustitev štirih pokojnih talcev se izteče v četrtek, v izraelskih medijih pa se vrstijo poročila o zakulisnem iskanju nove formule za izvedbo izmenjave.

Vzdržnost premirja v Gazi, sklenjenega v zadnjih izdihljajih mandata nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna, bo tudi visoko na agendi jutrišnjega obiska posebnega odposlanca novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Bližnji vzhod v Jeruzalemu. Steve Witkoff je pred odhodom na pot potrdil, da je njegova ambicija doseči podaljšanje prekinitve ognja.