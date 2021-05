Izrael in Hamas sklenila premirje

Izraelska vlada je potrdila, da bo v kratkem začela veljati prekinitev ognja med Izraelsko vojsko in palestinskimi gibanji. Izraelci časa začetka premirja niso navedli, BBC pa poroča, da se bo domnevno, po informacijah palestinskega gibanja Hamas, premirje začelo ob dveh zjutraj po lokalnem času (enih zjutraj po našem). Spopadi, ki so se začeli v začetku preteklega tedna, so po zadnjih podatkih zahtevali več kot 240 življenj, večina izmed njih so palestinski civilisti.V zdanjih urah pred premirjem Izrael ponovno bombardira cilje v Gazi, obenem pa naj bi iz Gaze proti Izraelu ponovno poletele rakete, poroča BBC.Izraelski premiernaj bi danes svoji vladi predstavil predlog o prekinitvi ognja, je povedal vir po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. »Egipt zagotavlja ustavitev izstreljevanja raket iz Gaze, potem ko bo Izrael naznanil ustavitev ognja s svoje strani,« je dodal.Konflikt je izbruhnil 10. maja, ko je palestinsko gibanje Hamas, zaradi napada Izraelskih varnostnih sil na Palestinske protestnike, izstrelilo prve rakete proti Jeruzalemu. Izrael namreč ni izpolnil zahteve po umiku svojih varnostnih sil z območja mošeje Al Aksa na Tempeljskem griču. Izrael je odgovoril z letalskimi napadi na Gazo.Spopadi potekajo vse od takrat. V izraelskih letalskih napadih na Gazo pa je bilo ubitih najmanj 232 ljudi, od tega 65 otrok. Okoli 1900 ljudi je bilo ranjenih, navaja ministrstvo za zdravje na območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V bombardiranju je bil med drugim uničen zdravstveni center in medijsko središče. Medtem je v Izraelu zaradi raketnih napadov Hamasa umrlo 12 ljudi, so navedle izraelske oblasti.