Izrael načrtuje gradnjo novega naselja na okupiranem Zahodnem bregu

Izraelske oblasti so odobrile gradnjo nove naselbine blizu Betlehema na zasedenem Zahodnem bregu. Naselje Izraelci načrtujejo na področju obstoječe naselbine Guš Ecion blizu palestinske vasi Battir, ki je bila leta 2014 uvrščena na seznam Unescove svetovne dediščine z imenom Dežela oliv in vin: Kulturna pokrajina Južnega Jeruzalema.

Načrte o gradnji nove naselbine v bližini Guš Eciona, ki naj bi se imenovala Nahal Helec, je v današnji objavi na družbenem omrežju napovedal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič, ki tudi sam živi v eni od naselbin na Zahodnem bregu. »Nobena protiizraelska in protisionistična odločitev ne bo zaustavila širjenja naselbin,« je ob tem zapisal skrajno desni minister.

Kljub gradbenemu dovoljenju so izraelske naselbine na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonite in - s stališča Palestincev - predstavljajo največjo grožnjo rešitvi dveh držav, torej miroljubnega sobivanja Izraela in Palestine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob napovedi gradnje nove naselbine se je odzvala izraelska nevladna organizacija Peace Now, ki spremlja gradnjo nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem ozemlju. Ocenila jo je za celovit napad na palestinsko območje, ki je znano po starodavnih terasah in kompleksnih namakalnih sistemih, ki pričajo o tisočletni dejavnosti človeka na tem območju.

Izrael je lani na Zahodnem bregu predstavil načrte za gradnjo 12.349 zgradb, kar je največ v zadnjih 30 letih. Ob tem se je nasilje od začetka vojne med Hamasom in Izraelom stopnjevalo tudi na Zahodnem bregu.

Od 7. oktobra lani so izraelske enote in naseljenci na Zahodnem bregu ubili najmanj 625 Palestincev, kažejo podatki palestinskega ministrstva za zdravje, ki jih navaja AFP. Zgolj danes so izraelske sile z napadom iz zraka ubile pet palestinskih prebivalcev ozemlja, ki ga ilegalno zaseda Izrael. Po izraelskih podatkih je bilo v istem obdobju v palestinskih napadih na Zahodnem bregu ubitih najmanj 18 Izraelcev, vključno z vojaki.

Hamas ne namerava sodelovati v novih pogajanjih

Hamas je danes sporočil, da ne namerava sodelovati v novem krogu pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi, ki naj bi potekala v četrtek v Dohi. Iz palestinskega gibanja so sporočili, da so zavezani obstoječemu predlogu, nova pogajanja pa bi po njihovem mnenju Izraelu omogočila postavljanje novih pogojev in nadaljevanje napadov.

»Hamas je zavezan predlogu, ki mu je bil predstavljen 2. julija in ki temelji na resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov in govoru (ameriškega predsednika Joeja) Bidna, gibanje pa je pripravljeno takoj začeti razpravo o mehanizmu za njegovo izvajanje,« je povedal visoki uradnik palestinskega gibanja Hamas in dodal, da nova pogajanja Izraelu omogočajo postavljanje novih pogojev in nadaljevanje napadov na Gazo.

ZDA so sicer pred tem izrazile pričakovanje, da bodo pogajanja potekala v četrtek v katarski prestolnici Doha, in da je dogovor o prekinitvi ognja še vedno mogoč.