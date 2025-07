Izrael napadel sirijsko obrambno ministrstvo

Napad na Damask je sledil po večdnevnih spopadih v sirski Suvajdi, ki so po zadnjih podatkih terjali najmanj 248 življenj. Izrael je danes oblastem v Damasku tudi zagrozil z novimi napadi, poroča STA. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je pozval k umiku vladnih sil, rekoč da bo vztrajal pri zahtevi za demilitarizacijo južne Sirije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okviru medetničnih spopadov med druzi in sunitskimi beduini so v torek vladne sile vojaško posredovale na strani beduinov, je navedla nevladna organizacija Sirski observatorij za človekove pravice.

Po podatkih organizacije s sedežem v Združenem kraljestvu je bilo od nedelje v mestu Suvajda ubitih najmanj 248 ljudi. Med temi naj bi bilo 21 civilistov, ki so jih usmrtile vladne sile.

V spopade se je z letalskimi napadi vključil tudi Izrael, ki se razglaša za zaščitnika druzov. Več kot 130.000 pripadnikov druzov namreč živi na ozemljih pod nadzorom Izraela in so kljub temu, da so arabsko govoreča manjšina, dolžni služiti vojaški rok. Druzi imajo v Siriji skupno približno 700.000 pripadnikov, največ jih živi prav v Suvajdi.

Minister Kac je danes ponovil zavezanost zaščiti druzov, ki tvorijo večino prebivalstva Suvajde. Poudaril je, da bo vztrajal pri politiki demilitarizacije južne Sirije, kar Izrael zahteva, odkar so islamistični borci decembra lani strmoglavili dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada.

Če se vladne sile ne umaknejo, bo Izrael »povišal stopnjo odgovorov proti režimu«, je zagrozil Kac.

Izraelska vojska je lani po spremembi oblasti v Damasku razširila območje okupacije znotraj Sirije in izvedla niz napadov na ostanke poraženih sirskih sil.

Napade in zahtevo po demilitarizaciji juga Sirije upravičujejo z domnevno grožnjo novih islamističnih oblasti.

Izrael je Sirijo sicer redno napadal tudi, ko ji je vladal Asad, kar so utemeljevali s tesnimi vezmi takratnih oblasti z Iranom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah.