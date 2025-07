V nadaljevanju preberite:

Znotraj nemške koalicije tli nezadovoljstvo zaradi politike do Izraela. V socialdemokratski SPD od kanclerja zahtevajo, da Nemčija zaostri politiko do Izraela, ker ocenjujejo, da so razmere povsem ušle izpod nadzora in da Nemčija postaja vse bolj mednarodno izolirana v svoji neomajni podpori Izraelu.

Kancler Friedrich Merz na drugi strani ne vidi razloga, da bi politiko do Izraela spreminjali.