Izraelska vojska drugi dan nadaljuje operacijo v Dženinu

Izraelska vojska danes drugi dan nadaljuje svojo največjo operacijo v zadnjih letih na okupiranem Zahodnem bregu. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v operaciji v mestu Dženin na severu Zahodnega brega doslej ubitih najmanj deset Palestincev, sto pa ranjenih, med njimi 20 huje. Več tisoč ljudi so evakuirali.

V izraelski operaciji po poročanju tujih tiskovnih agencij sodeluje okoli tisoč izraelskih vojakov z oklepnimi vozili, vojaškimi buldožerji in brezpilotnimi letalniki. Po navedbah Izraela je usmerjena proti »teroristični infrastrukturi«, saj ima Dženin za utrdbo palestinskih skrajnežev in izhodišče njihovih napadov na Izraelce. Operacijo je vojska začela v ponedeljek zgodaj zjutraj z napadi brezpilotnih letalnikov, nato pa je v mesto vstopila kopenska vojska, ki danes nadaljuje operacijo.

V Dženinu so bile danes zjutraj trgovine zaprte, na ulicah, ki so polne razbitin in požganih cestnih zapornic, pa je bilo zelo malo ljudi. Nad mestom letijo droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več tisoč ljudi so evakuirali

Iz gosto poseljenega palestinskega begunskega taborišča v Dženinu, kjer na manj kot polovici kvadratnega kilometra živi okoli 15.000 ljudi, je zaradi spopadov palestinski Rdeči polmesec v ponedeljek evakuiral več kot 3000 ljudi, med njimi starejše in bolne. Opozoril je, da prebivalcem težko pomagajo, ker zaradi cestnih zapor in uničene infrastrukture s težavo pridejo do begunskega taborišča. Zaradi velikega uničenja se tudi težko premikajo po samem taborišču. Opozorili so na prekinitve dobave elektrike zaradi v spopadih poškodovane električne napeljave. Prav tako je poškodovana vodovodna napeljava.

V izraelski operaciji po poročanju tujih tiskovnih agencij sodeluje okoli tisoč izraelskih vojakov z oklepnimi vozili, vojaškimi buldožerji in brezpilotnimi letalniki. FOTO: Menahem Kahana/AFP

Doslej prijeli 120 osumljencev

Izraelska vojska je medtem po poročanju britanskega BBC sporočila, da kopensko in letalsko operacijo »proti teroristom« na območju Dženina nadaljujejo, ker morajo preiskati še »deset glavnih tarč«. Tiskovni predstavnik Daniel Hagari je izjavil, da so doslej prijeli 120 osumljencev, da pa bi se v taborišču lahko skrivalo še okoli 300 oboroženih palestinskih skrajnežev. Operacijo bodo končali po uresničitvi ciljev, je dodal.

Po navedbah vojske so v begunskem taborišču ponoči našli podzemni jašek, v katerem so bile shranjene eksplozivne naprave. Uničili naj bi tudi »dve operativni sobi terorističnih organizacij na območju« ter našli vojaško opremo in orožje, še poroča BBC.