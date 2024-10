Iran: Izraelski napadi povzročili omejeno škodo

Izraelska vojska je ponoči napadla cilje v Iranu, tarča napadov so bile vojaške baze na zahodu in jugozahodu iranske prestolnice Teheran. Vsa izraelska letala so se že varno vrnila domov, je sporočila vojska, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napadi so odgovor na »večmesečne neprekinjene napade iranskega režima«, je sporočila izraelska vojska. Iran je v začetku oktobra izstrelil približno 200 raket na Izrael.

»V odgovor na več mesecev nenehnih napadov iranskega režima na Izrael, izraelske obrambne sile izvajajo merjene napade na vojaške tarče v Iranu,« je sporočila izraelska vojska in dodala, da je mobilizirala vse svoje obrambne in napadalne zmogljivosti.

Iranska državna televizija je zgodaj zjutraj v soboto poročala o močnih eksplozijah okrog prestolnice. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

ZDA pozvale Iran, naj se ne maščuje za izraelske povračilne napade ZDA so danes pozvale Teheran, naj po nočnih izraelskih povračilnih napadih na Iran ne zaostruje konflikta. »Iran pozivamo, naj preneha z napadi na Izrael, da se bo ta krog spopadov lahko končal brez nadaljnjega zaostrovanja,« je dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Sean Savett, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Njihov odgovor je bila vaja samoobrambe, posebej so se izogibali naseljenim območjem ter se osredotočali izključno na vojaške tarče, v nasprotju z iranskim napadom na Izrael, ko je bilo tarča najbolj naseljeno mesto v Izraelu,« je dodal. Visoki vladni predstavnik je opozoril, da je Izrael upošteval priporočila ZDA za omejitev napadov na vojaške cilje in izogibanje civilnim žrtvam. Kot je dejal za Wall Street Journal, sta ameriški predsednik Joe Biden in njegova ekipa v zadnjih tednih spodbujala Izrael, naj se na iranski raketni napad 1. oktobra odzove ciljno in ustrezno, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je po začetku napadov v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom ponovil pravico Izraela do samoobrambe in zavezanost ZDA varnosti Izraela, so poudarili v Pentagonu.

Iranska državna televizija je zgodaj zjutraj v soboto poročala o močnih eksplozijah okrog prestolnice, poroča AFP. Uvodoma ni bilo poročil o eksplozijah na naftnih objektih Irana.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA Sean Savett je dejal, da gre za samoobrambo v odgovor na iranske napade 1. oktobra. Izrael je od takrat naprej obljubljal povračilni udarec.

Neimenovani obrambni uradnik ZDA je za AFP potrdil, da je Izrael o napadih vnaprej obvestil ZDA, ki v to niso vpletene.

Sirska državna tiskovna agencija Sana je medtem poročala, da je zračna obramba prestregla sovražne tarče blizu prestolnice Damask, kjer naj bi odjeknilo več eksplozij, navaja AFP.

Iran: Izraelski napadi povzročili omejeno škodo Iran je po nočnih izraelskih napadih na vojaške cilje v državi danes sporočil, da je vojska s sistemi zračne obrambe uspešno odbila napade, ki so povzročili »omejeno škodo«. Iranska vojska je potrdila, da je Izrael napadel vojaške cilje v provincah Teheran, Kuzestan in Ilam. Izrael je »napadel vojaške cilje v provinci Teheran in v provincah Kuzestan in Ilam«, je sporočila iranska vojska in dodala, da so izraelski napadi povzročili »omejeno škodo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Protizračna obramba je bila aktivirana v prestolnici Teheran ter provincah Huzestan in Ilam, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim. Iranska organizacija za civilno letalstvo je po koncu napadov napovedala vnovično odprtje iranskega zračnega prostora, poroča AFP.

Izrael ob vsem tem še naprej napada Gazo in Libanon. FOTO: AFP

Niz povračilnih napadov so končali

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla »natančne in ciljno usmerjene« napade na Iran, tarča so bili obrati za proizvodnjo raket, raket zemlja-zrak in drugih sistemov za zračne napade v več regijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Niz povračilnih napadov se je »končal in misija je opravljena,« je sporočila vojska.

»Iran je izstrelil na stotine raket na državo Izrael v dveh napadih aprila in oktobra ter financira in usmerja teroristične dejavnosti prek svojih zaveznikov na Bližnjem vzhodu, da bi napadli Izrael,« je zapisala in dodala, da si Iran prizadeva za »spodkopavanje regionalne stabilnosti in varnosti ter svetovnega gospodarstva«, poroča AFP.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je po koncu izraelskih povračilnih napadov davi Teheran posvaril pred nadaljnjo eskalacijo. »Če bi režim v Iranu naredil napako in začel nov krog stopnjevanja, se bomo dolžni odzvati,« je dejal.

»Naše sporočilo je jasno: vsi tisti, ki grozijo državi Izrael in želijo regijo povleči v širšo eskalacijo, bodo plačali visoko ceno,« je poudaril.

Po njegovih besedah so napadi na vojaške cilje v Iranu preprečili neposredne grožnje Izraelu.