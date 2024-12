Neskončna lahkota množičnega pobijanja

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je minuli vikend z vso silo bombardirala cilje vzdolž celotnega območja Gaze. Najhuje je še vedno na severu palestinske enklave, kjer so izraelske bombe danes padle tudi na šolo v mestu Gaza, ki je v štirinajstih mesecih in pol genocida postala zatočišče – večinoma za otroke in ženske.

Izraelska vojska na severu enklave postopoma in z brutalno silo izpolnjuje tako imenovani Generalov načrt – etnično čiščenje z množičnim pobijanjem in nasilnim preganjanjem palestinskega prebivalstva je v polnem teku.

Izraelska vojska, ki še vedno bombardira tudi cilje v Siriji, kjer pospešeno krade ozemlje, in Libanonu, je v dveh mesecih in pol, kolikor traja zadnje obleganje severne Gaze, velik del območja popolnoma zravnala z zemljo. Mesto Beit Lahija je spremenjeno v krvave ruševine. Begunsko taborišče Džabalija, iz katerega je bilo prisilno izgnanih skorja 100.000 ljudi, je skoraj povsem porušeno.

Celo izraelski časnik Haaretz, sicer eden zadnjih glasov človečnosti v državi, je poročal, da je v celoti porušene kar 70 odstotkov nekoč največjega begunskega taborišča v Gazi.