Leto dni groze v Gazi, pokopališču civilizacije

Palestinsko ministrstvo za zdravje je 16. septembra objavilo 649-stranski dokument, v katerem so navedene vse smrtne žrtve izraelskega kolektivnega kaznovanja prebivalcev Gaze za Hamasove zločine v južnem Izraelu 7. oktobra lani. Na natančnem spisku je za zdaj več kot 34.000 od 41.000 žrtev izraelskih napadov (preostalih še niso identificirali). Števec žrtev izraelskega množičnega pobijanja, ki ni zajel najmanj 10.000 ljudi, ujetih v ruševine, in tistih, ki v tem času niso umrli neposredno zaradi izraelskih napadov (posredno pač), se je – le na papirju – ustavil 31. avgusta. Od tedaj je bilo v Gazi ubitih še najmanj tisoč ljudi.

Žrtve izraelskega množičnega pobijanja v palestinski enklavi so v dokumentu palestinskega ministrstva za zdravje navedene z imeni in priimki, spolom, številko osebnega dokumenta in – starostjo. Pri žrtvah, ki so navedene na prvih štirinajstih straneh dokumenta časa, dokumenta neopisljive groze, ki smo ji priča že leto dni, je kot starost navedeno število 0. Nič. Metodološka oznaka za otroke, ki so bili ubiti pred prvim rojstnim dnevom.