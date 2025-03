Izraelski peklenski načrt za Gazo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu skupaj s svojimi mesijanskimi ministri in popolno podporo Bele hiše pospešeno pripravlja na novo poglavje genocida v Gazi, se je v Kairu začelo srečanje držav Arabske lige, ki so z Egiptom, Katarjem in Bahrajnom na čelu pripravile alternativni načrt obnove porušene palestinske enklave in njenega (povojnega) upravljanja. V tem načrtu ni prostora za Hamas.

Potem ko je Izrael v nedeljo znova ustavil dostavo humanitarne pomoči in drugega nujnega blaga v Gazo, je bilo že mogoče reči, da je dogovor o prekinitvi ognja, ki bi moral preiti v drugo fazo, propadel. Cene hrane in zdravil v enklavi, kjer je bila med petnajstmesečnim izraelskim bombardiranjem med drugim uničena vsa zdravstvena infrastruktura, so se takoj podvojile.