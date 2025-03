Netanjahu manipulira z usodo prekinitve ognja

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je iztekla prva faza prekinitve ognja v Gazi, se zdi, da je njeno nadaljevanje močno oddaljeno. Dogovorjenih pogajanj med Izraelom in Hamasom o drugi fazi namreč še ni bilo. Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu poskuša na vsak način nadaljevati vojno, saj jo vidi kot edini možni način lastnega političnega preživetja, zato si skupaj s skrajno desnimi ministri izmišlja vedno nove pogoje za nadaljevanje prekinitve ognja.

V nedeljo bi se v opustošeni Gazi morala začeti nova faza prekinitve ognja, a to se ni zgodilo. Izraelske oblasti so od Hamasa zahtevale »podaljšanje« prve faze do konca muslimanskega svetega meseca ramazana in judovske pashe (20. aprila). V tem času bi moral Hamas v skladu z izraelskimi zahtevami izpustiti polovico talcev, ki so še v Gazi, Izrael pa bi izpustil več sto ljudi, ki so zaprti v izraelskih zaporih.