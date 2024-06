Izraelski premier Netanjahu bo naslednji teden nagovoril ameriški kongres

Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo 13. junija opravil govor pred obema domovoma ameriškega kongresa, kamor so ga povabili poslanci republikanske in demokratske stranke, poroča ameriški portal Politico. Iz urada izraelskega premierja so potrdili, da bo Netanjahu nagovoril kongres, a pojasnili, da datuma za to še niso določili. Predsednik ZDA Joe Biden bo takrat v Italiji na vrhu držav G7.

Netanjahu ameriški kongres ne bo nagovoril 13. junija, saj ta datum sovpada z judovskim praznikom, so sporočili iz njegovega urada. Ob tem so potrdili, da bo Netanjahu nagovoril kongres, vendar da datuma še niso določili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahuja so v kongres uradno povabili štirje voditelji obeh strank: vodja senatne večine Chuck Schumer, vodja senatne republikanske manjšine Mitch McConnell, predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson in vodja demokratske manjšine Hakeem Jeffries.

Republikanci so enotni v podpori Netanjahuju in izraelski vojni v Gazi, demokrati pa so pri tem razdeljeni. Večina jih prav tako kot republikanci neomajno podpira Izrael, manjšina pa vse bolj glasno zahteva premirje, za katero si sedaj prizadeva tudi Biden.

Sanders: Netanjahu je vojni zločinec

Neodvisni senator iz Vermonta Bernie Sanders, ki glasuje z demokrati, je že napovedal, da se Netanjahujevega govora ne bo udeležil. »Benjamin Netanjahu je vojni zločinec in ga ne bi smeli vabiti v kongres. Mene zagotovo ne bo tam,« je konec tedna sporočil nekdanji predsedniški kandidat.

ZDA od začetka aktualne izraelske ofenzive, ki je terjala več kot 36.000 palestinskih življenj, Izraelu nudi vojaško in diplomatsko podporo.