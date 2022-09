Izrazi sožalja z vsega sveta

Že v prvih minutah po tem, ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da se je poslovila monarhinja z najdaljšim stažem v zgodovini, so začela prihajati sporočila sožalja državnikov z vsega sveta, tudi iz Slovenije.

Britanska premierka Liz Truss je današnji dan opisala kot dan velike izgube za Združeno kraljestvo, a hkrati poudarila njeno pomembno zapuščino.

Njen predhodnik Boris Johnson je zapisal, da v srcih vsakega državljana tli bolečina zaradi preminule kraljice, poklonil se ji je tudi canterburyjski nadškof Justin Welby in pohvalil njeno jasnost razmišljanja, sposobnost pozornega poslušanja, humor in izjemno prijaznost. »Ko žalujemo skupaj, vemo, da smo z našo ljubljeno kraljico izgubili osebo, katere neomajna zvestoba, uslužnost in ponižnost nam je skozi desetletja izjemnih sprememb pomagala razumeti, kdo smo,« izjavil.

Družini britanske kraljice je iskreno sožalje izrekla severnoirska voditeljica irske stranke Sinn Fein Michelle O'Neill in poudarila, da je pomembno prispevala k napredku miru in sprave med otokoma: »V mirovnem procesu je sodelovala z zglednim grajenjem odnosov z nami, ki smo Irci in ki delimo drugačno politično zvestobo in težnje do sebe in svoje vlade.«

Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril pomen kraljice ne le v zgodovini Združenega kraljestva, ampak tudi vsega sveta, generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izpostavil njeno dostojanstvo in predanost. »Bila je dobra prijateljica Združenih narodov, globoko predana dobrodelnosti in okoljevarstvenim ciljem,« je med drugim zapisal.

Liz Truss je že imela nagovo, posvečen kraljici. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na Twitterju zapisal, da je poosebljala britansko kontinuiteto in enotnost več kot 70 let. »Spomnim se je kot prijateljice Francije, kot prijazne kraljice, ki je pustila globok pečat na njeno državo in njeno stoletje,« je njegove besede povzel Reuters.

»V svojem imenu, v imenu Republike Slovenije in vseh naših ljudi izražam globoko žalost in sožalje ob smrti kraljice Elizabete II. Vladala je Združenemu kraljestvu, a je pripadala celemu svetu,« je sporočil predsednik Slovenije Borut Pahor. »Kraljica je v evropsko in svetovno povojno zgodovino vtisnila neizbrisen pečat. Z njo izgubljamo zgodovinsko osebnost, ki je simbolizirala trdnost in zaupanje. Hvaležen sem, da sem jo imel možnost osebno srečevati in občudovati, nazadnje v začetku 2019 v Buckinghamski palači ob uradnem obisku Združenega kraljestva.«

Borut Pahor med obiskom v Buckinghamski palači FOTO: Yui Mok/AFP

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier jo je opisal kot žensko, ki je napisala zgodovino, nemški premier Olaf Scholz je povedal, da jo bodo pogrešali, zlasti njen smisel za humor, kanadski premier Justin Trudeau je poudaril pomen, ki ga je imela v življenjih Kanadčanov, izraze sožalja je poslal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Sožalje so izrazili tudi novinarji, ki so poročali o njenem življenju: »Čeprav je bilo neizbežno, je težko dojeti, da se je to res zgodilo,« je dejal kraljevi poročevalec Sean Coughlan. »Za številne ljudi v Veliki Britaniji je bila kraljica pomirjujoč simbol stabilnosti in kontinuitete,« je opisal pomen ene najbolj prepoznavnih osebnosti na svetu.