Izredne razmere, mobilizacija in širitev konflikta

V nadaljevanju preberite:

Etiopske oblasti so v torek zaradi zaporednih porazov svojih oboroženih sil v spopadih s pripadniki Osvobodilne fronte tigrajskega ljudstva (TPLF), proti katerim je Adis Abeba točno pred letom dni sprožila vojno, razglasile izredne razmere. Obenem so mestne oblasti v prestolnice začele proces mobilizacije vseh za boj sposobnih moških – vsakdo, ki ima orožje, je dobil 48 ur časa, da ga registrira in se s tem »mobilizira«. V Etiopiji vlada huda napetost, ki bi se ji bilo mogoče izogniti, če ne bi predsednik vlade in prejemnik Nobelove nagrade za mir Abi Ahmad dobesedno rinil iz strateške napake v strateško – norost.