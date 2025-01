V nadaljevanju preberite:

Sredi tega tedna so se prvič neposredno srečali predstavniki Rusije in nove oblasti v Siriji. Ruska poročila o tem, kaj točno so se pogovarjali med triurnim sestankom, so bila skopa, v Moskvi so nadvse zadržano odgovarjali tudi na novinarska vprašanja o podrobnostih, ki so pricurljale v sirske in zahodne medije.