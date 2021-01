Izvor virusa tabu tudi ob letu osorej

V prispevku preberite:

Izjave, kot je »globoko sem razočaran«, je bilo do zdaj redko slišati iz ust Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, zlasti kadar je govoril o Kitajski. Toda generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ni mogel skriti razočaranja ob novici, da vodstvo v Pekingu ekipi strokovnjakov tega telesa ZN ni dovolilo, da bi začeli preiskavo o izvoru koronavirusa.



»Pogovarjal sem se z visokimi kitajskimi funkcionarji in jim znova pojasnil, da je ta misija prednostna naloga WHO in mednarodne ekipe,« je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Ghebreyesus. V tem času je nekaj strokovnjakov, ki so se že napotili v Wuhan, ostalo na polovici poti, enega pa so takoj po prihodu na kitajsko letališče poslali tja, od koder je prišel – menda zaradi težav z vizumom.