Japonski preobrat … še bolj v desno

Vladajoča japonska koalicija je dobila še eno sporočilo od volivcev, ki ga je mogoče strniti v tri besede: »Ne verjamemo vam!« Volitve v zgornji dom parlamenta, ki so potekale v nedeljo, so pokazale, da blok, ki ga sestavljata Liberalno-demokratska stranka (LDP) in njena manjša partnerica, stranka Komeito, ni sposoben dobiti večine. Ker so minulo jesen na volitvah morali prepustiti opoziciji prevlado tudi v spodnjem domu, je ta najnovejši poraz vlado premiera Šigeruja Išibe dejansko pripeljal na rob obstoja.