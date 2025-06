Nato pred vrati Azije

V nadaljevanju preberite:

Težko je reči, kaj oziroma natančneje kdo je glavni dejavnik ponovnega oboroževanja Azije, vendar se je začelo že pred nekaj leti, zdaj pa se samo še krepi.

Govorimo o Kitajski in njenih načrtih za vzpostavitev nadzora nad Tajvanom ter širjenje njene vojaške prisotnosti v Tihem oceanu. To seveda ni nič novega. Veliki dejavnik nove militarizacije te celine je v resnici tisto, kar se dogaja v Natu. Azijske države namreč pozorno spremljajo dogajanje med Evropo in ZDA, pa tudi v EU, ki se prebuja iz sanj o trajnem miru.

Ne glede na to, da si prav Kitajska prizadeva kot prednostno nalogo obdržati gospodarski razvoj in rešiti globalizacijo ter svobodno trgovino, razlogi, zaradi katerih se oborožuje EU, neizbežno vplivajo tudi na azijske države, ki so se, kar zadeva varnost, do zdaj opirale na ZDA.