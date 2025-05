Jedrski sili na robu vojne, ki se ne sme zgoditi

V nadaljevanju preberite:

Dvaindvajsetega aprila zjutraj se je obetal popoln dan z modrim nebom in belimi oblaki nad gorsko dolino Baisaran v Kašmirju, z razgledom na s snegom prekrite himalajske vrhove v daljavi in svežim vonjem po borih vzdolž reke Lider, ki teče skozi mesto Pahalgam. To je bil čudovit dan za skupino turistov z najetimi konji. Ti so v glavnem iz različnih krajev Indije prišli na območje, ki zaradi cele vrste razlogov slovi kot »raj na zemlji«. Vsekakor bi bil to popoln dan, če se ne bi spremenil v trenutek uničenih iluzij o miru v sicer neokrnjeni naravi kašmirske regije.

Tam nekje okoli druge ure popoldne sta se med turisti pojavila dva moška, ki sta jih tako mimogrede spraševala, kako se imenujejo in od kod prihajajo. Vse skupaj je postalo malce sumljivo, ko sta hotela vedeti tudi, kdo med njimi je musliman, a takrat je bilo že prepozno za kakršno koli ukrepanje. Kajti pojavila sta se še dva moška s polavtomatskima puškama in začel se je pokol.

Napadalci so tiste, ki so se izrekli za hinduiste, ustrelili v glavo, tiste, ki so trdili, da so muslimani, pa so silili k deklamiranju Korana. Če niso znali nobenega verza, so jim prav tako razstrelili lobanjo. Ubitih je bilo 26 ljudi, med katerimi je bil en Nepalec, 17 pa jih je bilo ranjenih. Pravkar poročena Šubham Dvivedi in Aišanja Pandej sta bila člana turistične skupine. Njega so ustrelili, njej pa ukazali: »Vrni se tja, od koder si prišla, in predstavnikom svoje oblasti povej, kaj se je zgodilo.«