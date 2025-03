Indija postaja tretje gospodarstvo sveta. Kako se z njo primerja Slovenija?

Indijsko gospodarstvo je v zadnjem desetletju doseglo izjemen preboj. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) je bruto domači proizvod (BDP) države zrasel za kar 105 odstotkov – z 2,1 bilijona dolarjev v letu 2015 na 4,3 bilijona dolarjev v letu 2025.

S tem se je Indija utrdila kot peta največja svetovna ekonomija, takoj za ZDA, Kitajsko, Nemčijo in Japonsko. In prav Japonsko bo, glede na ocene IMF, prehitela že do tretjega četrtletja fiskalnega leta 2025. Če se trenutni trend nadaljuje, naj bi Indija do leta 2027 prehitela tudi Nemčijo in se zavihtela na tretje mesto na svetovni lestvici gospodarstev.

Preberite tudi: V Indijo le z dobrim dolgoročnim načrtom

V zadnjih desetih letih je Indija prehitela tudi številna druga velika gospodarstva. Medtem ko je BDP ZDA v tem času zrasel za 66 odstotkov, Kitajski pa za 34 odstotkov, je indijski narasel za več kot dvakratnik. Razvite države, kot so Nemčija, Francija in Velika Britanija, so v tem obdobju imele precej nižje stopnje rasti.

Z Japonsko, katere BDP trenutno znaša 4,4 bilijona dolarjev in se v zadnjem desetletju ni povečal, se bo Indija izenačila že letos. Nemčija, katere gospodarstvo je vredno 4,9 bilijona dolarjev, pa bi, če bo tempo rasti ostal nespremenjen, zaostala za to azijsko državo že v dveh letih.

Indija se je utrdila kot peta največja svetovna ekonomija, takoj za ZDA, Kitajsko, Nemčijo in Japonsko. Slednji dve bo po ocenah kmalu tudi prehitela. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Vzpon Indije med gospodarske velikane temelji na več ključnih mejnikih: - 2007: Indija doseže prvi bilijon dolarjev BDP – po šestdesetih letih neodvisnosti - 2014: BDP se podvoji na dva bilijona dolarjev - 2021: kljub pandemiji Indija doseže tri bilijone dolarjev - 2025: le štiri leta kasneje BDP zraste na 4,3 bilijona dolarjev

Inflacija in javni dolg pod nadzorom

Kljub hitri gospodarski rasti Indija ohranja razmeroma nizko inflacijo. Letna inflacija, merjena s potrošniškim indeksom (CPI), je februarja 2025 znašala 3,61 odstotka, kar jo postavlja v ciljni okvir indijske centralne banke med štirimi in šestimi odstotki, piše India Today.

Javni dolg Indije trenutno znaša 82,6 odstotka BDP, kar je sicer visoko za državo v razvoju, a večinoma notranji dolg v domači valuti omejuje fiskalna tveganja, piše portal Chinimandi. Za primerjavo, javni dolg ZDA znaša 36,2 bilijona dolarjev (119 odstotkov BDP), Kitajski pa 2,5 bilijona dolarjev (uradno med 50in 60 odstotki BDP, odvisno od metodologije – IMF pogosto navaja okoli 77 odstotkov, če vključimo tudi regionalni dolg in posebne investicijske enote).

Kako se primerja Slovenija?

Kljub ogromnim številkam v absolutnem znesku Indija po razvitosti močno zaostaja za številnimi razvitejšimi državami – med njimi tudi za Slovenijo. BDP na prebivalca v Indiji leta 2023 znaša le 2480 dolarjev (nominalno) oziroma približno 11.940 dolarjev v kupni moči (PPP), po podatkih IMF in Countryeconomy.com.

Letna inflacija, merjena s potrošniškim indeksom (CPI), je februarja 2025 znašala 3,61 odstotka, kar jo postavlja v ciljni okvir indijske centralne banke, ki jo vodi Shaktikanta Das. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Slovenija, z BDP 69,1 milijarde dolarjev v letu 2023, ustvari kar 30.600 dolarjev na prebivalca, po kupni moči pa še več – okrog 52.000 dolarjev na prebivalca. To pomeni, da ima povprečen Slovenec dvanajstkrat višji dohodek kot povprečen Indijec v nominalnih vrednostih in skoraj petkrat višjo kupno moč.

Indijski BDP je v desetih letih zrasel za več kot sto odstotkov, Slovenija pa je v istem obdobju dosegla približno 33-odstotno rast – kar je za razvito gospodarstvo zadovoljiv rezultat, menijo analitiki. Povprečna letna realna rast slovenskega BDP med letoma 2013 in 2022 je znašala 2,6 odstotka, kar je višje od povprečja evrskega območja.

HDI in kakovost življenja

Razlike med državama se kažejo tudi v indeksu človekovega razvoja (HDI). Indija z vrednostjo 0,644 zaseda 134. mesto na svetu in sodi v skupino držav s srednjim razvojem, po podatkih UNDP. V primerjavi s tem Slovenija z vrednostjo 0,926 zaseda 22. mesto, kar jo uvršča med države z zelo visokim človekovim razvojem – ob bok Avstriji in pred Italijo.

Razlike med državama se kažejo tudi v indeksu človekovega razvoja (HDI). Indija z vrednostjo 0,644 zaseda 134. mesto na svetu in sodi v skupino držav s srednjim razvojem. FOTO: Tauseef Mustafa/AFP

Po deležu v svetovnem BDP Indija že zdaj ustvari 3,36 odstotka, medtem ko Slovenija ustvari le 0,065 odstotka celotnega svetovnega gospodarstva, kažejo podatki s portala Worldometers.