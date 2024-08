Indija v začaranem krogu posiljene civilizacije

V nadaljevanju preberite:

Več sto zdravnikov se je včeraj zbralo pred ministrstvom za zdravstvo v New Delhiju. Njihove najglasnejše zahteve so se nanašale na nove zakone, s katerimi bi zdravstvene delavce zaščitili pred nasiljem. »Preložena pravica je izničena pravica!« je pisalo na transparentu, s katerim so indijski zdravniki zahtevali pravico za kolegico, ki so jo 9. avgusta posilili in ubili v državni bolnišnici v Kalkuti. Ko so poskušali pred poslopjem ministrstva postaviti postajo za brezplačne preglede pacientov, je posredovala policija. Vladni funkcionarji so obljubili, da bodo ustanovili komisijo, ki bo proučila njihove zahteve, hkrati pa zahtevali, naj se vrnejo na delovna mesta.