Napadi poglabljajo skrbi za prihodnost Pakistana

V Pakistanu je bilo konec prejšnjega tedna znova s krvjo zapisano vprašanje, ali se lahko ta država obdrži v sedanjih mejah. Pripadniki separatistične Osvobodilne vojske Beludžistana (Baloch Liberation Army, BLA) so v ponedeljek prestregli nekaj vozil s civilisti, ki so potovali iz Pandžaba, in ustrelili 23 ljudi. BLA je takoj prevzela odgovornost za napad, tako kot je storila tudi po vseh prejšnjih napadih, ki so se večinoma zgodili na avtocestah v Beludžistanu.

V nedeljo in ponedeljek je bilo v šestih napadih v tej pokrajini na jugozahodu Pakistana ubitih najmanj 74 ljudi, med katerimi je bilo tudi 14 pripadnikov pakistanske vojske. Separatisti so napadli tudi policijske postaje, železniške proge in avtomobilske ceste, pakistanski premier Šebaz Šarif pa je zatrdil, da je bil tarča napadov »gospodarski koridor med Kitajsko in Pakistanom« (CPEC), ob katerem se vrstijo razvojni projekti, s katerimi Kitajska utrjuje prisotnost v Pakistanu in okoliških državah.