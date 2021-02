Jeff Bezos napoveduje umik z izvršnega vodstva Amazona

Ustanovitelj jeff Bezos se bo ukvarjal s strateškimi odločitvami in novimi prijemi. Foto Mandel Ngan/Afp

Vsakodnevno vodenje podjetja bo prevzel Andy Jassy, Foto Mike Blake/Reuters

Najbolj legendarni trgovec sodobnega časanapoveduje odstop z najvišjega izvršnega položaja svoje družbe Amazon. S 188 milijardami dolarjev eden najbogatejših Zemljanov se bo po tretjem četrtletju letošnjega leta posvetil bolj strateškim odločitvam podjetja, neposredno vodenje bo prevzel, ki je doslej skrbel za spletne usluge.Bezos je Amazon v devetdesetih letih minulega stoletja ustanovil kot spletno knjigarno, kmalu pa je svojo ponudbo razširil na potrošno elektroniko, oblačila, hrano in druge stvari. Leta 2017 je pridobil kultno trgovino z biološko in drugo hrano Whole Foods, dobava na dom Amazon Prime pa je leta 2018 po vsem svetu presegla sto milijonov naročnikov.Še posebej dobičkonosno je bilo za družbo iz Seattla prvo leto pandemije novega koronavirusa, ko so si nešteta ameriška gospodinjstva organizirala življenje tudi s pomočjo Amazonovih spletnih in običajnih trgovin, dostava na dom se je po začetnih težavah razcvetela. Amazon zdaj poskrbi za skoraj 40 odstotkov vse ameriške spletne trgovine in lani se je že prej visoka borzna vrednost družbe povečala na 1700 milijard dolarjev. Da so lahko odgovorili na neznansko povpraševanje, so svojo delovno silo povečali za 400 tisoč ljudi na 1,3 milijona zaposlenih.Močno se je povečal tudi obseg Amazon Web Services, ki podjetjem ponuja strežnike in druge spletne usluge, pa čeprav si tekmeci Microsoft, Alphabet in drugi močno prizadevajo odvzeto tržne deleže. S Facebookom in Googlom sami tekmujejo za prevlado pri oglaševanju. Novi predsednik uprave se bo moral soočiti tudi s poskusi sindikalnega organiziranja zaposlenih, pa čeprav sami že dve leti plačujejo začetno plačo petnajst dolarjev na uro, kolikor zdaj zahteva nova demokratska administracija Joeja Bidna.V ogorčeni ideološki vojni ZDA so se proti nekdanjemu republikanskemu predsednikupostavili z odločitvijo za odpoved uslug konservativnemu spletnemu portalu Parler. Ti spopadi se bodo nadaljevali, za 57-letnega Bezosa pa domnevajo, da se bo bolj posvečal tudi zasebnemu življenju. Po ločitvi od žene MacKenzie, s katero sta se spletne trgovine domislila med avtomobilskim potovanjem, se v javnosti kaže z novo prijateljico Lauren Sanchez, dokupil ali dogradil pa je tudi svoje palače v prestolnici Washington, New Yorku, Los Angelesu in drugje.