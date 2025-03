| Sobotna priloga PREMIUM

Slovenska nevtralnost še zdaleč ne bi bila zastonj

Kako smo prišli do sedanjega stanja, ki je skrajno zaskrbljujoče in terja našo polno pozornost? Do razpadanja obstoječe mednarodne ureditve.

Galerija Temeljita reforma OZN, zlasti njenega varnostnega sveta, ni v dosegu realnega. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Roman Kirn