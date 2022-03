Jeruzalem bi bil pravo mesto za sklenitev miru

V nadaljevanju preberite:

Moskva se je danes na sankcije Zahoda odzvala tako, da je prepovedala vstop v Rusijo celotnemu vrhu ZDA, vključno s predsednikom Joejem Bidnom, in Kanade, na čelu s premierom Justinom Trudeaujem. Spopadi v Ukrajini se ne umirjajo, toda rešili so vsaj del civilistov iz nekaterih obleganih mest. Tudi to je plod potekajočih rusko-ukrajinskih pogajanj, ki so se, kakor optimistično pravijo na obeh straneh, premaknila z mrtve točke.